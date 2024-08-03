Удар по російському аеродрому Морозовськ — що вдалося знищити

СБУ та Сили оборони розкрили деталі, що вдалося знищити на аеродромі "Морозовськ" в Росії
Сили оборони України успішно атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області. Влучення було у склад авіаційних боєприпасів. Також на аеродромі розміщувалися система ППО та ворожа авіаційна техніка.
Про це повідомили поінформовані джерела для Новини.LIVE.
Сили оборони України вдарили по аеропорту "Морозовськ" в Росії
Українські Сили оборони, спільно з ГУР та СБУ, провели успішну спецоперацію та вдарили по російському аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області.
Повідомляється, що там була розміщена ворожа система ППО, авіаційна техніка та склади з керованими авіабомбами (КАБ), які використовуються росіянами для ударів по українських містах.
За словами джерел, під час атаки українські дрони влучили у склад авіаційних боєприпасів, що призвело до масштабних вибухів. Місцева російська влада намагається приховати удар по військовому об'єкту, повідомляючи про загоряння "складських приміщень".
Окрім аеродрому, безпілотники також уразили нафтобазу "Губкінська" в Бєлгородській області, де спалахнули пожежі. Також росіяни повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази.
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