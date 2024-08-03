Удар по российскому аэродрому Морозовск — что удалось уничтожить

Пожар на российских складах. Иллюстративное фото: росСМИ

Силы обороны Украины успешно атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Попадание было в склад авиационных боеприпасов. Также на аэродроме размещались система ПВО и вражеская авиационная техника.

Об этом сообщили информированные источники для Новини.LIVE.

Читайте также:

Силы обороны Украины ударили по аэропорту "Морозовск" в России

Украинские Силы обороны совместно с ГУР и СБУ провели успешную спецоперацию и ударили по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области.

Сообщается, что там была размещена вражеская система ПВО, авиационная техника и склады с управляемыми авиабомбами (КАБ), которые используются россиянами для ударов по украинским городам.

По словам источников, во время атаки украинские дроны попали в склад авиационных боеприпасов, что привело к масштабным взрывам. Местные российские власти пытаются скрыть удар по военному объекту, сообщая о возгорании "складских помещений".

Помимо аэродрома беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области, где вспыхнули пожары. Также россияне сообщали о серии взрывов и возгорании на территории нефтебазы.