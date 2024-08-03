Удар по российскому аэродрому Морозовск — что удалось уничтожить

СБУ и Силы обороны раскрыли детали, что удалось уничтожить на аэродроме "Морозовск" в России
Силы обороны Украины успешно атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области. Попадание было в склад авиационных боеприпасов. Также на аэродроме размещались система ПВО и вражеская авиационная техника.
Об этом сообщили информированные источники для Новини.LIVE.
Силы обороны Украины ударили по аэропорту "Морозовск" в России
Украинские Силы обороны совместно с ГУР и СБУ провели успешную спецоперацию и ударили по российскому аэродрому "Морозовск" в Ростовской области.
Сообщается, что там была размещена вражеская система ПВО, авиационная техника и склады с управляемыми авиабомбами (КАБ), которые используются россиянами для ударов по украинским городам.
По словам источников, во время атаки украинские дроны попали в склад авиационных боеприпасов, что привело к масштабным взрывам. Местные российские власти пытаются скрыть удар по военному объекту, сообщая о возгорании "складских помещений".
Помимо аэродрома беспилотники также поразили нефтебазу "Губкинская" в Белгородской области, где вспыхнули пожары. Также россияне сообщали о серии взрывов и возгорании на территории нефтебазы.
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