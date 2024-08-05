Атака россиян 5 августа — сколько дронов сбила ПВО

Россияне атаковали Украину дронами — сколько "шахедов" сбили Воздушные силы
Оккупационная армия в ночь на 5 августа выпустила на Украину ударные дроны типа Shahed. Украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские цели.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.
Работа ПВО ночью 5 августа
Олещук рассказал, что этой ночью захватчики атаковали Украину "шахедами" из районов Приморско-Ахтарск, Курск (территория РФ).
"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружены и сопровождены 24 ударных дрона. В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил", — говорится в сообщении.
Отмечается, что вражеские цели сбили в следующих областях:
- Киевской,
- Винницкой,
- Кировоградской,
- Харьковской,
- Сумской,
- Полтавской,
- Днепропетровской.
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