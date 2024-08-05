Атака россиян 5 августа — сколько дронов сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Воздушное командование "Центр"

Оккупационная армия в ночь на 5 августа выпустила на Украину ударные дроны типа Shahed. Украинская противовоздушная оборона сбила все вражеские цели.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук в Telegram.

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Олещук рассказал, что этой ночью захватчики атаковали Украину "шахедами" из районов Приморско-Ахтарск, Курск (территория РФ).

"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружены и сопровождены 24 ударных дрона. В результате противовоздушного боя все вражеские БпЛА сбиты мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские цели сбили в следующих областях:

Киевской,

Винницкой,

Кировоградской,

Харьковской,

Сумской,

Полтавской,

Днепропетровской.