Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупанты продвинулись под Покровском — в ISW оценили угрозу arrow

Оккупанты продвинулись под Покровском — в ISW оценили угрозу

5 августа 2024 09:08
Катерина Османская - Редактор
Наступление России на Покровск — в ISW оценили угрозы
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Российская оккупационная армия 4 августа продвинулась на восток от Покровска в Донецкой области и добилась незначительных успехов. В настоящее время линия фронта находится менее чем в 15 километрах от границ райцентра.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в понедельник, 5 августа.

Читайте также:

Какая ситуация на Покровском направлении

Аналитики показали геолокационные кадры, опубликованные 4 августа, и рассказали, что российские войска недавно продвинулись дальше в пределах Веселого (восточнее Покровска) и захватили большую часть населенного пункта. 

Ссылаясь на заявления Минобороны России, в ISW отметили, что элементы российской Центральной группировки войск "захватили Новоселовку Первую" (юго-восточнее Покровска). Однако аналитики оценивают, что это было по состоянию на 29 июля, а в настоящее время ситуация может быть иной и в пользу любой из сторон.

продвижение оккупантов возле Покровска
Наступление РФ на Покровском направлении. Фото: ISW

В то же время российские военкоры утверждают, что оккупанты "продвинулись до километра в глубину и 2,35 километра в ширину к западу от Новоселовки Первой" в направлении села Межевое, а также продвинулись дальше в пределах Ивановки.

Другой блоггер заявил, что войска РФ вышли на северо-восточную окраину Желанного и приближаются к северо-западной окраине населенного пункта.

"В течение 3 и 4 августа российские войска продолжали наступательные действия на северо-восток от Покровска в районе Воздвиженки; на восток — возле Калинового, Новоалександровки, Гродовки, Веселого, Свиридоновки, Тимофеевки, Лисичного, Ивановки; и на юго-восток — в районе Новогродовки, Новоселовки Первой, Желанного, Сергеевки, Межевого, Скучного, Яснобродовки и Карловки", — говорится в отчете Института изучения войны. 

В то же время цитируя словами спикера украинской бригады, работавшей на Покровском направлении, аналитики добавили, что россияне редко проводят механизированные штурмы в этом районе и полагаются на тяжелую тактику пехоты с июня 2024 года.

"Установлено, что в направлении Покровска действуют подразделения российской 74-й мотострелковой бригады (41 общевойсковая армия, Центральный военный округ)", — рассказали аналитики.

Также важные новости дня по теме:

россияне Донецкая область ISW война в Украине Покровск

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:55 После беспорядков в Британии правительство соберет экстренное заседание комитета безопасности

09:54 На Тисе катер, которым патрулируют реку, на скорости влетел в канат — видео

09:51 Запах гари в Одессе — в ГСЧС назвали причины

09:35 В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного

09:35 Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область — какие населенные пункты атаковал враг

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

09:26 Отключение света в Одессе сегодня — адреса

09:23 Россияне атаковали Украину дронами — сколько "шахедов" сбили Воздушные силы

09:14 Защитники уничтожили более тысячи оккупантов — Генштаб назвал новые потери врага

09:08 Оккупанты продвинулись под Покровском — в ISW оценили угрозу

09:05 НБУ и банки повысили курс валют — новые цены на доллар и евро

09:55 После беспорядков в Британии правительство соберет экстренное заседание комитета безопасности

09:54 На Тисе катер, которым патрулируют реку, на скорости влетел в канат — видео

09:51 Запах гари в Одессе — в ГСЧС назвали причины

09:35 В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военного

09:35 Оккупанты снова обстреляли Харьковскую область — какие населенные пункты атаковал враг

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

09:26 Отключение света в Одессе сегодня — адреса

09:23 Россияне атаковали Украину дронами — сколько "шахедов" сбили Воздушные силы

09:14 Защитники уничтожили более тысячи оккупантов — Генштаб назвал новые потери врага

09:08 Оккупанты продвинулись под Покровском — в ISW оценили угрозу

09:05 НБУ и банки повысили курс валют — новые цены на доллар и евро

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине