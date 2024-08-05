Наступление России на Покровск — в ISW оценили угрозы

Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ

Российская оккупационная армия 4 августа продвинулась на восток от Покровска в Донецкой области и добилась незначительных успехов. В настоящее время линия фронта находится менее чем в 15 километрах от границ райцентра.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в понедельник, 5 августа.

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Какая ситуация на Покровском направлении

Аналитики показали геолокационные кадры, опубликованные 4 августа, и рассказали, что российские войска недавно продвинулись дальше в пределах Веселого (восточнее Покровска) и захватили большую часть населенного пункта.

Ссылаясь на заявления Минобороны России, в ISW отметили, что элементы российской Центральной группировки войск "захватили Новоселовку Первую" (юго-восточнее Покровска). Однако аналитики оценивают, что это было по состоянию на 29 июля, а в настоящее время ситуация может быть иной и в пользу любой из сторон.

Наступление РФ на Покровском направлении. Фото: ISW

В то же время российские военкоры утверждают, что оккупанты "продвинулись до километра в глубину и 2,35 километра в ширину к западу от Новоселовки Первой" в направлении села Межевое, а также продвинулись дальше в пределах Ивановки.

Другой блоггер заявил, что войска РФ вышли на северо-восточную окраину Желанного и приближаются к северо-западной окраине населенного пункта.

"В течение 3 и 4 августа российские войска продолжали наступательные действия на северо-восток от Покровска в районе Воздвиженки; на восток — возле Калинового, Новоалександровки, Гродовки, Веселого, Свиридоновки, Тимофеевки, Лисичного, Ивановки; и на юго-восток — в районе Новогродовки, Новоселовки Первой, Желанного, Сергеевки, Межевого, Скучного, Яснобродовки и Карловки", — говорится в отчете Института изучения войны.

В то же время цитируя словами спикера украинской бригады, работавшей на Покровском направлении, аналитики добавили, что россияне редко проводят механизированные штурмы в этом районе и полагаются на тяжелую тактику пехоты с июня 2024 года.

"Установлено, что в направлении Покровска действуют подразделения российской 74-й мотострелковой бригады (41 общевойсковая армия, Центральный военный округ)", — рассказали аналитики.