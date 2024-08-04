Из нескольких громад в Донецкой области принудительно будут эвакуировать детей

Эвакуация детей из прифронтовых громад. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

В Донецкой области в Гродовской, Новогродовской и Ильиновской громадах объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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Комиссия ТЭБ и ЧС. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Принудительная эвакуация детей в Донецкой области

Откуда предусмотрена эвакуация несовершеннолетних:

Новогродовка;

Мариновка;

Михайловка;

Лесовка;

Промінь;

Московское;

Балаган;

Николаевка;

Миролюбовка;

Малиновка;

Новоэкономическое (Гродовская громада);

Полтавки (Ильиновская громада).

"Враг ежедневно авиабомбами уничтожает города и села этих громад, поэтому приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями", — говорится в сообщении

.

Комиссия ТЭБ и ЧС в Донецькій ОВА. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Безопасность во время эвакуации

По ходатайству руководителя Кураховской военной администрации приняли решение об эвакуации ребенка из села Островское. Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями.

"Дал поручение привлечь к процессу эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих громад враг активно применяет FPV дроны", — подытожил глава Донецкой ОГА.