Из нескольких громад в Донецкой области принудительно будут эвакуировать детей

В трех громадах Донбасса объявили принудительную эвакуацию детей
В Донецкой области в Гродовской, Новогродовской и Ильиновской громадах объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в воскресенье, 4 августа.
Принудительная эвакуация детей в Донецкой области
Откуда предусмотрена эвакуация несовершеннолетних:
- Новогродовка;
- Мариновка;
- Михайловка;
- Лесовка;
- Промінь;
- Московское;
- Балаган;
- Николаевка;
- Миролюбовка;
- Малиновка;
- Новоэкономическое (Гродовская громада);
- Полтавки (Ильиновская громада).
"Враг ежедневно авиабомбами уничтожает города и села этих громад, поэтому приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями", — говорится в сообщении
.
Безопасность во время эвакуации
По ходатайству руководителя Кураховской военной администрации приняли решение об эвакуации ребенка из села Островское. Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями.
"Дал поручение привлечь к процессу эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих громад враг активно применяет FPV дроны", — подытожил глава Донецкой ОГА.
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