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В трех громадах Донбасса объявили принудительную эвакуацию детей

4 августа 2024 18:25
Галина Шподарева - редактор
Из нескольких громад в Донецкой области принудительно будут эвакуировать детей
Эвакуация детей из прифронтовых громад. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины
Галина Шподарева - редактор

В Донецкой области в Гродовской, Новогродовской и Ильиновской громадах объявлена принудительная эвакуация детей. Соответствующее решение было принято на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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Комиссия ТЭБ и ЧС. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Принудительная эвакуация детей в Донецкой области

Откуда предусмотрена эвакуация несовершеннолетних:

  • Новогродовка;
  • Мариновка;
  • Михайловка;
  • Лесовка;
  • Промінь;
  • Московское;
  • Балаган;
  • Николаевка;
  • Миролюбовка;
  • Малиновка;
  • Новоэкономическое (Гродовская громада);
  • Полтавки (Ильиновская громада).

"Враг ежедневно авиабомбами уничтожает города и села этих громад, поэтому приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями", — говорится в сообщении

.  

В трех громадах Донбасса объявили принудительную эвакуацию детей - фото 2
Комиссия ТЭБ и ЧС в Донецькій ОВА. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

Безопасность во время эвакуации

По ходатайству руководителя Кураховской военной администрации приняли решение об эвакуации ребенка из села Островское. Всего из четырех громад должны эвакуировать в более безопасные регионы Украины 744 ребенка с их семьями. 

"Дал поручение привлечь к процессу эвакуации детей исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих громад враг активно применяет FPV дроны", — подытожил глава Донецкой ОГА.

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Публикация Вадима Филашкина. Фото: скриншот

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