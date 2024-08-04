З кількох громад на Донеччині примусово евакуйовуватимуть дітей

Евакуація дітей з прифронтових громад. Фото ілюстративне: Національна поліція України

На Донеччини у Гродівській, Новогродівській та Іллінівській громадах оголошено примусову евакуацію дітей. Відповідне рішення було прийняте на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у неділю, 4 серпня.

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Комісія ТЕБ та НС. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Примусова евакуація дітей на Донеччині

Звідки передбачена евакуація неповнолітніх:

Новогродівка;

Маринівка;

Михайлівка;

Лісівка;

Промінь;

Московське;

Балаган;

Миколаївка;

Миролюбівка;

Малинівка;

Новоекономічне (Гродівська громада);

Полтавки (Іллінівська громада).

"Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад, тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками", — йдеться в повідомленні.

Комісія ТЕБ та НС в Донецькій ОВА. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Безпека під час евакуації

За клопотанням керівника Курахівської військової адміністрації прийняли рішення про евакуацію дитини з села Острівське. Всього з чотирьох громад мають евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їхніми родинами.

"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони", — підсумував голова Донецької ОВА.