З кількох громад на Донеччині примусово евакуйовуватимуть дітей

У трьох громадах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей
На Донеччини у Гродівській, Новогродівській та Іллінівській громадах оголошено примусову евакуацію дітей. Відповідне рішення було прийняте на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у неділю, 4 серпня.
Примусова евакуація дітей на Донеччині
Звідки передбачена евакуація неповнолітніх:
- Новогродівка;
- Маринівка;
- Михайлівка;
- Лісівка;
- Промінь;
- Московське;
- Балаган;
- Миколаївка;
- Миролюбівка;
- Малинівка;
- Новоекономічне (Гродівська громада);
- Полтавки (Іллінівська громада).
"Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад, тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками", — йдеться в повідомленні.
Безпека під час евакуації
За клопотанням керівника Курахівської військової адміністрації прийняли рішення про евакуацію дитини з села Острівське. Всього з чотирьох громад мають евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їхніми родинами.
"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони", — підсумував голова Донецької ОВА.
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