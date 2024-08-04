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У трьох громадах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей

4 серпня 2024 18:25
Галина Шподарева - редактор
З кількох громад на Донеччині примусово евакуйовуватимуть дітей
Евакуація дітей з прифронтових громад. Фото ілюстративне: Національна поліція України
Галина Шподарева - редактор

На Донеччини у Гродівській, Новогродівській та Іллінівській громадах оголошено примусову евакуацію дітей. Відповідне рішення було прийняте на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у неділю, 4 серпня.

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Комісія ТЕБ та НС. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Примусова евакуація дітей на Донеччині

Звідки передбачена евакуація неповнолітніх:

  • Новогродівка;
  • Маринівка;
  • Михайлівка;
  • Лісівка;
  • Промінь;
  • Московське;
  • Балаган;
  • Миколаївка;
  • Миролюбівка;
  • Малинівка;
  • Новоекономічне (Гродівська громада);
  • Полтавки (Іллінівська громада).

"Ворог щодня авіабомбами нищить міста та села цих громад, тому прийняли рішення евакуювати дітей у примусовий спосіб з їх батьками або іншими законними представниками", — йдеться в повідомленні.  

У трьох громадах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей - фото 2
Комісія ТЕБ та НС в Донецькій ОВА. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

Безпека під час евакуації

За клопотанням керівника Курахівської військової адміністрації прийняли рішення про евакуацію дитини з села Острівське. Всього з чотирьох громад мають евакуювати до більш безпечних регіонів України 744 дитини з їхніми родинами. 

"Дав доручення залучити до процесу евакуації дітей виключно броньовані автомобілі, адже на території цих громад ворог активно застосовує FPV дрони", — підсумував голова Донецької ОВА.

У трьох громадах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей - фото 3
Допис Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

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