Наступ Росії на Покровськ — в ISW оцінили загрози

Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ

Російська окупаційна армія 4 серпня просунулися на схід від Покровська у Донецькій області і досягли незначних успіхів. Нині лінія фронту розташовується менш ніж за 15 кілометрів від кордонів райцентру.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у понеділок, 5 серпня.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Аналітики показали геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня, та розповіли, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах Веселого (на схід від Покровська) і захопили більшу частину населеного пункту.

Посилаючись на заяви Міноборони Росії, в ISW зазначили, що елементи російського Центрального угруповання військ "захопили Новоселівку Першу" (на південний схід від Покровська). Однак аналітики оцінюють, що то було станом на 29 липня, а на цей час ситуація може бути іншою і на користь будь-якої зі сторін.

Наступ РФ на Покровському напрямку. Фото: ISW

Водночас російські воєнкори стверджують, що окупанти "просунулися до кілометра в глибину і 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої" в напрямку села Межове, а також просунулися далі в межах Іванівки.

Інший блогер заявив, що війська РФ вийшли на північно-східну околицю Желанного і наближаються до північно-західної околиці населеного пункту.

"Упродовж 3 і 4 серпня російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Покровська в районі Воздвиженки; на схід — біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки; і на південний схід — в районі Новогродівки, Новоселівки Першої, Желанного, Сергіївки, Межового, Скучного, Яснобродівки та Карлівки", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Водночас цитуючи словами речника української бригади, яка працювала на Покровському напрямку, аналітики додали, що росіяни рідко проводять механізовані штурми у цьому районі та покладаються на важку тактику піхоти з червня 2024 року.

"Встановлено, що у напрямку Покровська діють підрозділи російської 74-ї мотострілецької бригади (41 загальновійськова армія, Центральний військовий округ)", — розповіли аналітики.