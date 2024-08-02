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Окупанти просуваються у напрямку стратегічно важливого міста на сході України, — ISW

2 серпня 2024 07:51
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Окупанти просуваються у напрямку важливого міста в Донецькій області — деталі від ISW
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти просуваються у напрямку Покровська Донецької області. Населений пункт розташований на захід від Авдіївки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Просування окупантів у напрямку Покровська

Аналітики прогнозують, що російські наступальні дії сповільняться. За їхніми словами, загарбники підходять до лінії більших і більш урбанізованих населених пунктів. 

Український військовий оглядач Костянтин Машовець наголосив, що ЗСУ на Покровському напрямку мають гірше обладнання та засоби захисту. Внаслідок цього захисники наразі не можуть сповільнити просування ворога.

Затримки у наданні західної, особливо американської, військової допомоги спричинили затримки у оснащенні новостворених українських підрозділів та переозброєнні тих, що вже брали участь у бойових діях.

Згідно з оцінкою ISW, росіяни намагаються створити обмежене тактичне оточення українських військ на схід від траси Т0511 (О0544) Очеретине-Гродівка-Мирноград, особливо на лівому березі річки Вовча.

Геолокаційні знімки, що були опубліковані 1 серпня, показують, що загарбники продовжили рух вперед у межах Веселого в напрямку дороги Т0511. Найвіддаленіше підтверджене російське просування знаходиться приблизно в 3,5 кілометрах від околиць Гродівки. 

Машовець прокоментував нещодавнє просування ворога у районі на південний схід від дороги О0544, як тактичне проникнення вглиб українських позицій. За його словами, окупанти просунулися на 6,5 кілометрів углиб і на 7,5 кілометрів в ширину від Сокіл до Сергіївки, перетнувши річки Вовча і Казенний Торець за останні тижні.

Військовий оглядач зазначив, що противник близький до досягнення оперативно значущого прориву на Покровському напрямку до кінця серпня.

Однак темпи російського тактичного просування в напрямку Покровська, ймовірно, не триватимуть нескінченно довго. Це пов'язано з тим, що загарбники наближаються до лінії більших населених пунктів. 

Поточні російські дії на напрямку Покровська спрямовані на досягнення тактичного прориву у районі населених пунктів Желанне і Новогродівка.

В ISW повідомили, що Центральне угруповання російських військ, ймовірно, швидше передислоковує і розгортає сили між різними секторами своєї нещодавно розширеної зони відповідальності в Донецькій області, ніж це.

"Центральне угруповання російських військ, можливо, створили більш гнучку структуру командування та управління  і швидше реагують на потенційну тактичну вразливість України, ніж інші російські угруповання сил в Україні", — додали аналітики.

Нагадаємо, українські військові щодня очікують провокацій від російських окупантів, зокрема, це можливо і на День Незалежності України. Проте бійці готові до будь-яких "сюрпризів".

Також бійці Третьої штурмової бригади не припиняють палити російську бойову техніку на Харківському напрямку. Інколи їм доводиться зіштовхуватися з доволі дивними технологічними розробками ворога.

війна українці Україна Донецька область окупанти ISW Покровськ

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