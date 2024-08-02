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Оккупанты продвигаются в направлении стратегически важного города на востоке Украины, — ISW

2 августа 2024 07:51
Виктория Козырь - редактор
Оккупанты продвигаются в направлении важного города в Донецкой области — детали от ISW
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты продвигаются в направлении Покровска Донецкой области. Населенный пункт расположен к западу от Авдеевки.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Аналитики прогнозируют, что российские наступательные действия замедлятся. По их словам, захватчики подходят к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец подчеркнул, что у ВСУ на Покровском направлении есть худшее оборудование и средства защиты. В результате этого защитники пока не могут замедлить продвижение врага.

Задержки в предоставлении западной, особенно американской, военной помощи вызвали задержки в оснащении вновь созданных украинских подразделений и перевооружении тех, которые уже принимали участие в боевых действиях.

Согласно оценке ISW, россияне пытаются создать ограниченное тактическое окружение украинских войск к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино-Гродовка-Мирноград, особенно на левом берегу реки Волча.

Геолокационные снимки, опубликованные 1 августа, показывают, что захватчики продолжили движение вперед в пределах Веселого в направлении дороги Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение находится примерно в 3,5 километрах от окраин Гродовки. 

Машовец прокомментировал недавнее продвижение врага в районе на юго-восток от дороги О0544, как тактическое проникновение вглубь украинских позиций. По его словам, оккупанты продвинулись на 6,5 километров вглубь и на 7,5 километров в ширину от Сокол до Сергеевки, пересекая реки Волчья и Казенный Торец за последние недели.

Военный обозреватель отметил, что противник близок к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении до конца августа.

Однако темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, по всей вероятности, не будут продолжаться бесконечно долго. Это связано с тем, что захватчики близятся к линии более крупных населенных пунктов.

Текущие российские действия на направлении Покровска направлены на достижение тактического прорыва в районе населенных пунктов Желанное и Новогродовка.

В ISW сообщили, что Центральная группировка российских войск, вероятно, скорее передислоцирует и развертывает силы между различными секторами своей недавно расширенной зоны ответственности в Донецкой области, чем это.

"Центральная группировка российских войск, возможно, создали более гибкую структуру командования и управления и быстрее реагируют на потенциальную тактическую уязвимость Украины, чем другие российские группировки сил в Украине", — добавили аналитики.

Напомним, украинские военные ежедневно ожидают провокаций от российских оккупантов, в частности, это возможно и в День Независимости Украины. Однако бойцы готовы к любым "сюрпризам".

Также бойцы Третьей штурмовой бригады не прекращают жечь российскую боевую технику на Харьковском направлении. Иногда им приходится сталкиваться с довольно странными технологическими разработками врага.

война украинцы Украина Донецкая область оккупанты ISW Покровск

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