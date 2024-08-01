Втрати Росії — окупанти масово дають хабарі, щоб втекти з війни

Російські окупанти сідають у потяг. Фото: росЗМІ

В окупаційній російській армії загостюються проблеми з особовим складом, адже кількість охочих покинути службу зростає. Вони масово дають хабарі, аби "списатись" з війська і не воювати в Україні.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України у четвер, 1 серпня.

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"В армії держави-агресора Росії загострюються проблеми з особовим складом: кількість охочих покинути службу та уникнути смерті у розв’язаній проти України війні зростає", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що про це свідчить різке збільшення зареєстрованих кримінальних проваджень за фактами хабарництва в армії РФ.

У відомстві навели приклад, що в південному військовому окрузі ЗС РФ за 5 місяців 2024 року кількість відкритих кримінальних справ за незаконне звільнення зі служби за станом здоров’я та надання незаконних відпусток зросла втричі.

"Майже половина таких проваджень розслідується щодо окупантів 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Ще 36% припадає на 58-му загальновійськову армію держави-агресора, командувача якої навесні цього року заарештували за підозрою у корупції", — з'ясувала українська розвідка.

ГУР додало, що понад сто проваджень, відкритих проти посадових осіб військових частин південного військового округу ЗС РФ, стосуються хабарництва за надання відпустки із зони бойових дій. Серед них:



38 справ — щодо військовослужбовців 102 мотострілецького полку (веде бойові дії в районі Часового Яру);

35 справ — щодо 71-го мотострілецького полку (перебуває на кордоні з Сумською областю);

33 справи — щодо 49-ї бригади 49-ї армії;

в межах ще 43-х проваджень розслідують факти отримання хабарів за визнання російських окупантів обмежено придатними.

"ГУР акцентує: рівень корупції у російській армії завжди був високим, утім раніше на подібні випадки хабарництва не звертали уваги", — резюмували у розвідці.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, нещодавно кіберфахівці Головного управління розвідки атакували головний російський банк. Йдеться про Центробанк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України.

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