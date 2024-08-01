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Оккупанты платят взятки, чтобы "списаться" из армии — подробности от ГУР

1 августа 2024 10:37
Катерина Османская - Редактор
Потери России — оккупанты массово дают взятки, чтобы сбежать из войны
Российские оккупанты садятся в поезд. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

В оккупационной российской армии обостряются проблемы с личным составом, ведь количество желающих покинуть службу растет. Они массово дают взятки, чтобы "списаться" с войск и не воевать в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МО Украины в четверг, 1 августа.

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"В армии государства-агрессора России обостряются проблемы с личным составом: количество желающих покинуть службу и избежать смерти в развязанной против Украины войне растет", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что об этом свидетельствует резкое увеличение зарегистрированных уголовных производств по фактам взяточничества в армии РФ.

В ведомстве привели пример, что в южном военном округе ВС РФ за 5 месяцев 2024 года количество открытых уголовных дел за незаконное увольнение со службы по состоянию здоровья и предоставление незаконных отпусков возросло втрое.

"Почти половина таких производств расследуется в отношении оккупантов 8-й общевойсковой армии ВС РФ. Еще 36% приходится на 58-ю общевойсковую армию государства-агрессора, командующего которой весной этого года арестовали по подозрению в коррупции", — выяснила украинская разведка.

ГУР добавило, что более ста производств, открытых против должностных лиц воинских частей южного военного округа ВС РФ, касаются взяточничества за предоставление отпуска из зоны боевых действий. Среди них:

  • 38 дел — в отношении военнослужащих 102 мотострелкового полка (ведет боевые действия в районе Часового Яра);
  • 35 дел — в отношении 71-го мотострелкового полка (находится на границе с Сумской областью);
  • 33 дела — в отношении 49-й бригады 49-й армии;
  • в рамках еще 43-х производств расследуют факты получения взяток за признание российских оккупантов ограниченно пригодными.

"ГУР акцентирует: уровень коррупции в российской армии всегда был высоким, однако раньше на подобные случаи взяточничества не обращали внимания", — резюмировали в разведке.

взятки в русской армии
Скриншот сообщения ГУР

Напомним, недавно киберспециалисты Главного управления разведки атаковали главный российский банк. Речь идет о Центробанке, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию России против Украины.

Также мы писали, что ГУР ударило по российскому военному аэродрому в Сирии. На нем тренируют иностранных наемников для ссылки на войну в Украине.

война взятка армия оккупанты ГУР Россия

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