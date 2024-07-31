Дрони ГУР вдарили по російському аеродрому в Сирії

Аеродром в Сирії. Фото: скриншот

Спеціальний підрозділ ГУР завдав удару по російському аеродрому в Сирії. Відомо, що на ньому тренують іноземних найманців для посилання на війну в Україні.

Про це повідомило видання Kyiv Post у середу, 31 липня.

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Удари ГУР по російському аеродрому в Сирії

Група "Хімік" завдала удару по російській військовій техніці на окупованому аеродромі "Кувейрес", розташованому на сході від Алеппо. Спочатку спецпризначенці знищили російський рухомий комплекс РЕБ, а згодом дрони ГУР вдарили по військових обʼєктах росіян безпосередньо на аеродромі.

Повідомляють, що удар був завданий наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом у середу, 24 липня.

З 2015 року російські війська контролюють і використовують пошкоджений аеродром для військових цілей. На цьому об'єкті також організовують тренування для іноземних найманців, яких пізніше направляють на війну в Україні.

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