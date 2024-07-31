Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ГУР вдарило по російському військовому аеродрому в Сирії arrow

ГУР вдарило по російському військовому аеродрому в Сирії

31 липня 2024 17:47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Дрони ГУР вдарили по російському аеродрому в Сирії
Аеродром в Сирії. Фото: скриншот
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Спеціальний підрозділ ГУР завдав удару по російському аеродрому в Сирії. Відомо, що на ньому тренують іноземних найманців для посилання на війну в Україні.

Про це повідомило видання Kyiv Post у середу, 31 липня.

Читайте також:

Удари ГУР по російському аеродрому в Сирії

Група "Хімік" завдала удару по російській військовій техніці на окупованому аеродромі "Кувейрес", розташованому на сході від Алеппо. Спочатку спецпризначенці знищили російський рухомий комплекс РЕБ, а згодом дрони ГУР вдарили по військових обʼєктах росіян безпосередньо на аеродромі.

Повідомляють, що удар був завданий наступного дня після того, як президент Росії Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Башаром Асадом у середу, 24 липня.

З 2015 року російські війська контролюють і використовують пошкоджений аеродром для військових цілей. На цьому об'єкті також організовують тренування для іноземних найманців, яких пізніше направляють на війну в Україні.

 

Раніше ми писали, що кіберфахівці Головного управління розвідки атакували головний російський банк. Йдеться про Центробанк, який фінансово забезпечує збройну агресію Росії проти України.

Також ми писали, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало подальші успішні дії в Африці проти російських воєнних злочинців з угрупування "Вагнер". Потенціал Росії в Африці вже суттєво підірвано.

росія війна Сирія військова техніка війна в Україні ГУР

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом