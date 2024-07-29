ГУР продовжить діяти проти "Вагнера" в Африці

Боєць ГУР в Африці. Фото ілюстративне: CNN

Головне упарвління розвідки Міністерства оборони України анонсувало подальші успішні дії в Африц проти російських воєнних злочинців з угрупування "Вагнер". Потенціал Росії в Африці вже суттєво підірвано.

Про це повідомив представник відомства Андрій Юсов в ефірі телемарафону у понеділок, 29 липня.

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"Повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде", — сказав Юсов.

Юсов нагадав, що "вагнерівці" розгорнули активну діяльність в країнах Африки.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті", — представник ГУР.

Раніше ми писали, що етнічні туареги, що зараз борються проти військової хунти, що прийшла до влади в Малі, знищили десятки бійців приватної військової компанії "Вагнер" та збили гелікоптер. Серед загиблих є і пропагандист, автор каналу Grey Zone з позивним "П'ятисотий", що прославляв найманців в Telegram.

Колишній командир полку "Азов", майор Збройних сил України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що африканцям, ймовірно, допомогли спланувати операцію щодо знищення "вагнерівців" у Малі. Там було ліквідовано десятки російських військових.