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В ГУР анонсировали новые операции против "вагнеровцев" в Африке

29 июля 2024 16:22
Дмитрий Галушка - Редактор
ГУР продолжит действовать против "Вагнера" в Африке
Боец ГУР в Африке. Фото иллюстративное: CNN
Дмитрий Галушка - Редактор

Главное управление разведки Министерства обороны Украины анонсировало дальнейшие успешные действия в Африке против российских военных преступников из группировки "Вагнер". Потенциал России в Африке уже существенно подорван.

Об этом сообщил представитель ведомства Андрей Юсов в эфире телемарафона в понедельник, 29 июля.

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ГУР продолжит действовать в Африке

"Повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, которая позволила провести успешную военную операцию против российских военных преступников. О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение будет", — сказал Юсов.

Юсов напомнил, что "вагнеровцы" развернули активную деятельность в странах Африки.

"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что, собственно, это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те", — представитель ГУР.

Ранее мы писали, что этнические туареги, борющиеся сейчас против военной хунты, пришедшей к власти в Мали, уничтожили десятки бойцов частной военной компании "Вагнер" и сбили вертолет. Среди погибших есть и пропагандист, автор канала Grey Zone с позывным "Пятисотым", прославлявший наемников в Telegram.

Бывший командир полка "Азов", майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что африканцам, вероятно, помогли спланировать операцию по уничтожению "вагнеровцев" в Мали. Там были ликвидированы десятки русских военных.

Украина Африка ЧВК Вагнера война в Украине ГУР Россия

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