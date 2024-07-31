Дроны ГУР ударили по российскому аэродрому в Сирии

Аэродром в Сирии. Фото: скриншот

Специальное подразделение ГУР нанесло удар по российскому аэродрому в Сирии. Известно, что на нем тренируют иностранных наемников для отправки на войну в Украине.

Об этом сообщило издание Kyiv Post в среду, 31 июля.

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Удары ГУР по российскому аэродрому в Сирии

Группа "Химик" нанесла удар по российской военной технике на оккупированном аэродроме "Кувейрес", расположенном к востоку от Алеппо. Сначала спецназовцы уничтожили российский подвижной комплекс РЭБ, а затем дроны ГУР ударили по военным объектам россиян непосредственно на аэродроме.

Сообщается, что удар был нанесен на следующий день после того, как президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в среду, 24 июля.

С 2015 года российские войска контролируют и используют поврежденный аэродром для военных целей. На этом объекте также организуют тренировки для иностранных наемников, которых позже направляют на войну в Украине.

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