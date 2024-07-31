Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ГУР ударило по российскому военному аэродрому в Сирии arrow

ГУР ударило по российскому военному аэродрому в Сирии

31 июля 2024 17:47
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Дроны ГУР ударили по российскому аэродрому в Сирии
Аэродром в Сирии. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Специальное подразделение ГУР нанесло удар по российскому аэродрому в Сирии. Известно, что на нем тренируют иностранных наемников для отправки на войну в Украине.

Об этом сообщило издание Kyiv Post в среду, 31 июля.

Читайте также:

Удары ГУР по российскому аэродрому в Сирии

Группа "Химик" нанесла удар по российской военной технике на оккупированном аэродроме "Кувейрес", расположенном к востоку от Алеппо. Сначала спецназовцы уничтожили российский подвижной комплекс РЭБ, а затем дроны ГУР ударили по военным объектам россиян непосредственно на аэродроме.

Сообщается, что удар был нанесен на следующий день после того, как президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в среду, 24 июля.

С 2015 года российские войска контролируют и используют поврежденный аэродром для военных целей. На этом объекте также организуют тренировки для иностранных наемников, которых позже направляют на войну в Украине.

 

Ранее мы писали, что киберспециалисты Главного управления разведки атаковали главный российский банк. Речь идет о Центробанке, который финансово обеспечивает вооруженную агрессию России против Украины.

Также мы писали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины анонсировало дальнейшие успешные действия в Африке против российских военных преступников из группировки "Вагнер". Потенциал России в Африке уже существенно подорван.

россия война Сирия военная техника война в Украине ГУР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом