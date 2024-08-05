Атака росіян 5 серпня — скільки дронів збила ППО

Робота ППО. Фото: Повітряне командування "Центр"

Окупаційна армія у ніч проти 5 серпня випустила на Україну ударні дрони типу Shahed. Українська протиповітряна оборона збила усі ворожі цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.

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Олещук розповів, що цієї ночі загарбники атакували Україну "шахедами" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (територія РФ).

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворожі цілі збили в межах наступних областей:

Київській,

Вінницькій,

Кіровоградській,

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Дніпропетровській.