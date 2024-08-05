Атака росіян 5 серпня — скільки дронів збила ППО

Росіяни атакували Україну дронами — скільки "шахедів" збили Повітряні сили
Окупаційна армія у ніч проти 5 серпня випустила на Україну ударні дрони типу Shahed. Українська протиповітряна оборона збила усі ворожі цілі.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram.
Робота ППО вночі 5 серпня
Олещук розповів, що цієї ночі загарбники атакували Україну "шахедами" із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (територія РФ).
"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою усі ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ворожі цілі збили в межах наступних областей:
- Київській,
- Вінницькій,
- Кіровоградській,
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Дніпропетровській.
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