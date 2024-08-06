Курская область — причастны ли ВСУ к прорыву на границе РФ

Последствия обстрелов в Курске. Фото: росСМИ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины никак не комментировали события в Курской области и так называемый прорыв на границе РФ. Однако там подчеркнули, что в этих действиях точно не вовлечены бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющие в составе Вооруженных сил.

Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в разведке.

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"В украинской военной разведке отказались комментировать тему "прорыва" в Курской области РФ. Однако, как сообщил источник в ГУР, в этих действиях точно не вовлечены воюющие в составе ВСУ бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК)", — говорится в материале.

Как известно, ранним утром 6 августа губернатор Курской области Алексей Смирнов и российские СМИ заявили, что на границе у российских сел Куриловка и Гончаровка ведутся бои.

В сети появились фото бронированной техники, которая находится на этом участке, в частности автомобиля Humvee с характерной для ВСУ тактической маркировкой в виде треугольника. Российские паблики сразу же заявили, что украинские военные на этой технике находятся на границе с РФ. Но в результате выяснилось, что эти фото с территории Сумской области.

Высшее военное руководство Украины никак не отреагировало и не комментирует ситуацию в Курской области.