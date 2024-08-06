Война в Украине — в Сумах раздался взрыв

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: sud.ua

Российские военные продолжают обстреливать территории Украины. В Сумах во вторник, 6 августа, был слышен взрыв.

Об этом сообщают местные паблики.

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В Сумах был слышен взрыв. Пока деталей нет.

Однако в Воздушных силах Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Сообщение Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

На 6 августа 14:23 воздушная тревога объявлена на северо-востоке Украины, а именно в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, днепропетровской и Харьковской областях.