Война в Украине — в Сумах раздался взрыв

В Сумах раздался взрыв
6 августа 2024 14:16
Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: sud.ua
Российские военные продолжают обстреливать территории Украины. В Сумах во вторник, 6 августа, был слышен взрыв.
Об этом сообщают местные паблики.
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В Сумах был слышен взрыв. Пока деталей нет.
Однако в Воздушных силах Украины предупреждали об активности вражеской тактической авиации и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
На 6 августа 14:23 воздушная тревога объявлена на северо-востоке Украины, а именно в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, днепропетровской и Харьковской областях.
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