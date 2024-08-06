Взрыв в Сумах 6 августа — в городе воздушная тревога

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Shutterstock

Взрыв в Сумах раздался утром 6 августа. В городе была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо тактическую авиацию.

Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.

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Взрыв в Сумах 6 августа

Обновлено 09:53. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Утром в 09:40 в Сумах раздался мощный взрыв.

Воздушные силы предупреждали об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о движении ракет и КАБов в направлении города и области.

Скриншот сообщения мониторингового канала

В настоящее время воздушная тревога объявлена в:

Сумской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Донецкой.