Взрыв в Сумах 6 августа — в городе воздушная тревога

В Сумах раздался взрыв — чем наносит удары Россия
Взрыв в Сумах раздался утром 6 августа. В городе была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо тактическую авиацию.
Об этом сообщили мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ.
Взрыв в Сумах 6 августа
Обновлено 09:53. Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Утром в 09:40 в Сумах раздался мощный взрыв.
Воздушные силы предупреждали об активности тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщали о движении ракет и КАБов в направлении города и области.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в:
- Сумской,
- Полтавской,
- Харьковской,
- Днепропетровской,
- Донецкой.
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