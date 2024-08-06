Вибух у Сумах 6 серпня — в місті повітряна тривога

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Shutterstock

Вибух у Сумах пролунав зранку 6 серпня. У місті оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо тактичну авіацію.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибух у Сумах 6 серпня

Оновлено 09:53. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.

Скриншот допису Повітряних сил

Зранку, о 09:40, в Сумах пролунав потужний вибух.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, моніторингові канали повідомляли про рух ракет та КАБів у напрямку міста та області.

Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена в:

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Дніпропетровській,

Донецькій.