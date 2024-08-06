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У Сумах пролунав вибух — чим завдає ударів Росія

6 серпня 2024 09:45
оновлено: 09:54
Катерина Османська - Редактор
Вибух у Сумах 6 серпня — в місті повітряна тривога
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Shutterstock
Катерина Османська - Редактор

Вибух у Сумах пролунав зранку 6 серпня. У місті оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо тактичну авіацію.

Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.

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Вибух у Сумах 6 серпня

Оновлено 09:53. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. 

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Скриншот допису Повітряних сил

Зранку, о 09:40, в Сумах пролунав потужний вибух. 

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. 

вибух у Сумах 6 серпня
Скриншот допису Повітряних сил

Крім того, моніторингові канали повідомляли про рух ракет та КАБів у напрямку міста та області. 

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Скриншот допису моніторингового каналу

Наразі повітряна тривога оголошена в:

  • Сумській, 
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Дніпропетровській,
  • Донецькій.
повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 6 серпня. Фото: alerts.in.ua

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