Вибух у Сумах 6 серпня — в місті повітряна тривога

У Сумах пролунав вибух — чим завдає ударів Росія
6 серпня 2024 09:45
оновлено: 09:54
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: Shutterstock
Вибух у Сумах пролунав зранку 6 серпня. У місті оголосили повітряну тривогу. Росіяни підняли в небо тактичну авіацію.
Про це повідомили моніторингові канали та Повітряні сили ЗСУ.
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Вибух у Сумах 6 серпня
Оновлено 09:53. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку.
Зранку, о 09:40, в Сумах пролунав потужний вибух.
Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Крім того, моніторингові канали повідомляли про рух ракет та КАБів у напрямку міста та області.
Наразі повітряна тривога оголошена в:
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Дніпропетровській,
- Донецькій.
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