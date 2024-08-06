У Торецьку росіяни вбили цивільного — ОВА

На Донеччині є жертви серед цивільних через російські удари, — ОВА
Російська армія продовжує вбивати цивільне населення у Донецькій області. Також через дії окупантів є поранені.
Про це повідомив Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram у вівторок, 6 серпня.
Наслідки російських ударів
Зазначається, що минулої доби на Донеччині одна людина загинула.
Це сталося у Торецьку, за який тривають важкі бої.
"5 серпня росіяни вбили одного жителя Донеччини — у Торецьку", — йдеться у повідомленні.
Філашкін додав, що також через атаку росіян в області були поранені.
"Ще дві людини в області за добу дістали поранення", — додав він.
Голова ОВА наголосив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
"Росія вбиває цивільних", — підсумував Філашкін.
Загалом від початку російського вторгнення у Донецькій області росіянами було вбито 2122 людини, ще 5560 осіб отримали пораненні.
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