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Вночі росіяни били "Іскандерами" та запускали дрони — скільки ворожих цілей знищили сили ППО

6 серпня 2024 08:43
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Нічна атака на Україну — скільки ракет та дронів збили сили ППО
Сили ППО збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У ніч на вівторок, 6 серпня, російські війська знову атакували Україну. Окупанти використовували ракети та безпілотники.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

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Зазначається, що росіяни вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер", запустивши їх із Воронезької області.

Також окупанти застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59, били з повітряного простору над акваторією Азовського моря.

А з Криму та Курської області запустили 16 безпілотників типу Shahed.

"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил", — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у результаті протиповітряного бою було збито дві балістичні ракети "Іскандер".

Крім того, було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.

Повітряні сили відбили атаку Росії 6 серпня
Кількість збитих безпілотників. Фото: t.me/ComAFUA

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