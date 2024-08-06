Нічна атака на Україну — скільки ракет та дронів збили сили ППО

Вночі росіяни били "Іскандерами" та запускали дрони — скільки ворожих цілей знищили сили ППО
У ніч на вівторок, 6 серпня, російські війська знову атакували Україну. Окупанти використовували ракети та безпілотники.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.
Нічна атака на Україну
Зазначається, що росіяни вдарили по Київщині чотирма балістичними ракетами "Іскандер", запустивши їх із Воронезької області.
Також окупанти застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59, били з повітряного простору над акваторією Азовського моря.
А з Криму та Курської області запустили 16 безпілотників типу Shahed.
"Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил", — йдеться у повідомленні.
Наголошується, що у результаті протиповітряного бою було збито дві балістичні ракети "Іскандер".
Крім того, було знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.
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