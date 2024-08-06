Ночная атака на Украину — сколько ракет и дронов сбили силы ПВО

Силы ПВО сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на вторник, 6 августа, российские войска снова атаковали Украину. Оккупанты использовали ракеты и беспилотники.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.

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Отмечается, что россияне ударили по Киевской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", запустив их из Воронежской области.

Также оккупанты применили две управляемые авиационные ракеты Х-59, били из воздушного пространства над акваторией Азовского моря.

А из Крыма и Курской области запустили 16 беспилотников типа "Shahed".

"Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя были сбиты две баллистические ракеты "Искандер".

Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.