Ночная атака на Украину — сколько ракет и дронов сбили силы ПВО

Ночью россияне били "Искандерами" и запускали дроны — сколько вражеских целей уничтожили силы ПВО
В ночь на вторник, 6 августа, российские войска снова атаковали Украину. Оккупанты использовали ракеты и беспилотники.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.
Ночная атака на Украину
Отмечается, что россияне ударили по Киевской области четырьмя баллистическими ракетами "Искандер", запустив их из Воронежской области.
Также оккупанты применили две управляемые авиационные ракеты Х-59, били из воздушного пространства над акваторией Азовского моря.
А из Крыма и Курской области запустили 16 беспилотников типа "Shahed".
"Отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате противовоздушного боя были сбиты две баллистические ракеты "Искандер".
Кроме того, были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БПЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
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