Атака беспилотников на Курскую область России – пятеро раненых и масштабные разрушения

В России сообщили об атаке БпЛА на Курскую область — много раненых и разрушения
6 августа 2024 08:18
Разрушенный в результате атаки БпЛА дом. Фото: Telegram-каналы
В ночь на вторник, 6 августа, в российском городе Суджа Курской области раздавались взрывы. Горожане пожаловались на атаку беспилотников.
Об этом сообщают Telegram каналы.
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Последствия атаки
Российские пропагандисты пишут, что в результате атаки пять человек получили ранения.
"Среди пострадавших — трое детей. Их доставили в Суджанскую районную больницу, — говорится в сообщении.
Тем временем власти заявляют о сбитии 26 дронов.
"В результате прилетов сильно повреждено несколько жилых домов", — говорится в сообщении.
Поселок Суджа расположен недалеко от границы с Украиной.
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