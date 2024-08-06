Атака беспилотников на Курскую область России – пятеро раненых и масштабные разрушения

Разрушенный в результате атаки БпЛА дом. Фото: Telegram-каналы

В ночь на вторник, 6 августа, в российском городе Суджа Курской области раздавались взрывы. Горожане пожаловались на атаку беспилотников.

Об этом сообщают Telegram каналы.

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Последствия атаки

Российские пропагандисты пишут, что в результате атаки пять человек получили ранения.

"Среди пострадавших — трое детей. Их доставили в Суджанскую районную больницу, — говорится в сообщении.

Поврежденный дом. Фото: Telegram-каналы

Тем временем власти заявляют о сбитии 26 дронов.

"В результате прилетов сильно повреждено несколько жилых домов", — говорится в сообщении.

Поселок Суджа расположен недалеко от границы с Украиной.