В Шебекіно дрон влетів у вікно багатоповерхівки

В Бєлгородській області у відкрите вікно багатоповерхівки залетів дрон — в мережі показали відео
4 серпня 2024 11:30
Дрон влітає у багатоповерхівку. Фото: скриншот
У російському місті Шебекіно Бєлгородської області пролунав вибух. Повідомляють, що у вікно багатоповерхівки залетів невідомий дрон, після чого вибухнув.
Відео інциденту публікують в російських Telegram-спільнотах у неділю, 4 серпня.
Читайте також:
В Шебекіно у багатоповерхівку залетів невідомий дрон
На опублікованих кадрах чітко видно, як дрон влетів у відкрите вікно та згодом вибухнув. Російські ЗМІ стверджують, що могла постраждати 75-річна жінка, проте її стан наразі невідомий.
Читайте Новини.LIVE!