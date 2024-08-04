В Шебекіно дрон влетів у вікно багатоповерхівки

Дрон влітає у багатоповерхівку. Фото: скриншот

У російському місті Шебекіно Бєлгородської області пролунав вибух. Повідомляють, що у вікно багатоповерхівки залетів невідомий дрон, після чого вибухнув.

Відео інциденту публікують в російських Telegram-спільнотах у неділю, 4 серпня.

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В Шебекіно у багатоповерхівку залетів невідомий дрон

На опублікованих кадрах чітко видно, як дрон влетів у відкрите вікно та згодом вибухнув. Російські ЗМІ стверджують, що могла постраждати 75-річна жінка, проте її стан наразі невідомий.