Прикордонники вдарили по російській станції зв'язку — ефектне відео

Момент удару дроном по станції зв'язку росіян. Фото: скриншот

Українські прикордонники вдарили дроном-камікадзе по російській станції зв'язку. Роботу вартові кордону виконали на південному напрямку.

Ефектні кадри удару показали в пресслужбі ДПСУ у суботу, 3 серпня.

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На опублікованих кадрах видно, що ворожий комплекс було замасковано на покинутій будівлі. Проте прикордонники вирахували місцеперебування ворожого апарату та вдарили керованим дроном-камікадзе.

Водночас тип ворожої станції зв'язку прикордонники не зазначили.