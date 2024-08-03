Прикордонники вдарили по російській станції зв'язку — ефектне відео

Замовчить надовго — прикордонники ефектно вдарили дроном по ворожій станції зв'язку
3 серпня 2024 18:03
Момент удару дроном по станції зв'язку росіян. Фото: скриншот
Українські прикордонники вдарили дроном-камікадзе по російській станції зв'язку. Роботу вартові кордону виконали на південному напрямку.
Ефектні кадри удару показали в пресслужбі ДПСУ у суботу, 3 серпня.
Читайте також:
Прикордонники знищили російську станцію зв'язку
На опублікованих кадрах видно, що ворожий комплекс було замасковано на покинутій будівлі. Проте прикордонники вирахували місцеперебування ворожого апарату та вдарили керованим дроном-камікадзе.
Водночас тип ворожої станції зв'язку прикордонники не зазначили.
Читайте Новини.LIVE!