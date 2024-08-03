Пограничники ударили по российской станции связи — эффектное видео

Момент удара дроном по станции связи россиян. Фото: скриншот

Украинские пограничники ударили дроном-камикадзе по российской станции связи. Работу часовые границы проделали на южном направлении.

Эффектные кадры удара показали в пресс-службе ГПСУ в субботу, 3 августа.

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На опубликованных кадрах видно, что вражеский комплекс был замаскирован на заброшенном здании. Однако пограничники вычислили местонахождение вражеского аппарата и ударили управляемым дроном-камикадзе.

В то же время, тип вражеской станции связи пограничники не указали.