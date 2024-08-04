В Шебекино дрон влетел в окно многоэтажки

Дрон влетает в многоэтажку. Фото: скриншот

В российском городе Шебекино Белгородской области раздался взрыв. Сообщается, что в окно многоэтажки залетел неизвестный дрон, после чего взорвался.

Видео инцидента публикуют в российских Telegram-сообществах в воскресенье, 4 августа.

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В Шебекино в многоэтажку залетел неизвестный дрон

На опубликованных кадрах четко видно, как дрон влетел в открытое окно и впоследствии взорвался. Российские СМИ утверждают, что могла пострадать 75-летняя женщина, однако ее состояние пока неизвестно.