В Шебекино дрон влетел в окно многоэтажки

В Белгородской области в открытое окно многоэтажки залетел дрон — в сети показали видео
4 августа 2024 11:30
Дрон влетает в многоэтажку. Фото: скриншот
В российском городе Шебекино Белгородской области раздался взрыв. Сообщается, что в окно многоэтажки залетел неизвестный дрон, после чего взорвался.
Видео инцидента публикуют в российских Telegram-сообществах в воскресенье, 4 августа.
Читайте также:
В Шебекино в многоэтажку залетел неизвестный дрон
На опубликованных кадрах четко видно, как дрон влетел в открытое окно и впоследствии взорвался. Российские СМИ утверждают, что могла пострадать 75-летняя женщина, однако ее состояние пока неизвестно.
Читайте Новини.LIVE!