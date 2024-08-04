Взрывы нв Полтавской области 4 августа — Укрзалізниця заявила о повреждении путей

Последствия атаки россиян на железную дорогу. Иллюстративное фото: Укрзалізниця

Из-за российских обстрелов Полтавской области в ночь с 3 на 4 августа были повреждены железнодорожные пути, контактная сеть и опоры. В результате ряда поездов Харьковского участка изменили маршруты.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці в воскресенье, 4 августа.

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Как стало известно, несколько поездов Харьковского направления оперативно изменили маршруты. Поэтому пассажирские и пригородные составы курсируют с существенными задержками. Также был задействован ряд резервных локомотивов.

"Восстановительные работы проведены, часть поездов пропущена с резервными тепловозами. В настоящее время практически полностью восстановлены и энергоснабжение", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Укрзалізниці

Также железнодорожники собирают информацию о пересадке пассажиров для организации дальнейших поездок на северо-восточном направлении.

В то же время, как заявил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, попаданий в гражданскую инфраструктуру и пострадавших в результате обстрелов в регионе нет.

"Вчера была повреждена железнодорожная инфраструктура в Полтавской области. В Миргородском районе повреждено около 40 домохозяйств", — сообщил он в Telegram.