Российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область — последствия обстрела

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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По словам Лысака, ночью 4 августа бойцы ВК "Восток" уничтожили над областью вражеский дрон типа Shahed.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Накануне вечером захватчики выпустили несколько артснарядов по Никопольщине. Также враг атаковал территорию Красногригорьевской громады.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак отметил, что на Никопольщине повреждена инфраструктура и девять частных домов.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA