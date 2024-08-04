Российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область — последствия обстрела

Оккупанты атаковали Днепропетровскую область — фото последствий
4 августа 2024 10:10
Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram в воскресенье, 4 августа.
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По словам Лысака, ночью 4 августа бойцы ВК "Восток" уничтожили над областью вражеский дрон типа Shahed.
Накануне вечером захватчики выпустили несколько артснарядов по Никопольщине. Также враг атаковал территорию Красногригорьевской громады.
Лысак отметил, что на Никопольщине повреждена инфраструктура и девять частных домов.
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