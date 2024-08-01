Взрывы в Никополе 1 августа — есть ли пострадавшие

Последствия неприятельского удара по Никополю. Фото: Национальная полиция

Армия России в четверг, 1 августа, атаковала артиллерией и дронами Никополь Днепропетровской области. В результате серии взрывов среди гражданского населения есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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Взрывы в Никополе 1 августа

Осколочные ранения получили двое жителей города, находившихся на улице. 72-летняя женщина погибла на месте, ее 40-летнюю дочь доставили в больницу. Травмы оказались не совместимы с жизнью, она скончалась.

Полицейские фиксируют последствия обстрелов. Источник: Национальная полиция

Также при обстреле возле остановки общественного транспорта ранение получил 46-летний водитель автобуса. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Есть разрушение гражданской инфраструктуры: многоквартирных домов, частных домов, учебных заведений, пожарной части.

Последствия ударов по Никополю. Источник: Национальная полиция

Напомним, что российские захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 31 июля, в попытке ударить беспилотником по Павлограду.

Серия громких взрывов также раздалась и в Запорожье: предварительно по городу могли ударить баллистической ракетой.