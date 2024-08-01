Взрывы в Никополе 1 августа — есть ли пострадавшие

В Днепропетровской области прогремели взрывы — есть погибшие и раненые
Армия России в четверг, 1 августа, атаковала артиллерией и дронами Никополь Днепропетровской области. В результате серии взрывов среди гражданского населения есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Взрывы в Никополе 1 августа
Осколочные ранения получили двое жителей города, находившихся на улице. 72-летняя женщина погибла на месте, ее 40-летнюю дочь доставили в больницу. Травмы оказались не совместимы с жизнью, она скончалась.
Также при обстреле возле остановки общественного транспорта ранение получил 46-летний водитель автобуса. Ему оказана необходимая медицинская помощь.
Есть разрушение гражданской инфраструктуры: многоквартирных домов, частных домов, учебных заведений, пожарной части.
Напомним, что российские захватчики атаковали Днепропетровскую область в ночь на 31 июля, в попытке ударить беспилотником по Павлограду.
Серия громких взрывов также раздалась и в Запорожье: предварительно по городу могли ударить баллистической ракетой.
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