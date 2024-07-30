Вибухи в Павлограді ввечері 30 липня — подробиці російського обстрілу

Сильні вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: twitter.com/ukraine_map

Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області зараз 30 липня прогриміли під час повітряної тривоги. Небезпека пов'язана з ударними безпілотниками.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" у Telegram.

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За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Павлограді.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне Дніпро"

Наразі повітряна тривога в Україні пов'язана з загрозою атаки "шахедів".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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