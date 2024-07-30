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Потужні вибухи лунають в Дніпропетровській області — по якому місту цілить ворог

30 липня 2024 23:56
оновлено: 00:11
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Павлограді ввечері 30 липня — подробиці російського обстрілу
Сильні вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: twitter.com/ukraine_map
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області зараз 30 липня прогриміли під час повітряної тривоги. Небезпека пов'язана з ударними безпілотниками.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" у Telegram.

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Вибухи в Дніпропетровській області 30 липня

За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Павлограді.

Вибухи в Павлограді 30 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне Дніпро"

Наразі повітряна тривога в Україні пов'язана з загрозою атаки "шахедів".

Обстріл ракетами Києва ввечері 30 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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