Вибухи в Павлограді ввечері 30 липня — подробиці російського обстрілу

Потужні вибухи лунають в Дніпропетровській області — по якому місту цілить ворог
30 липня 2024 23:56
оновлено: 00:11
Сильні вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: twitter.com/ukraine_map
Вибухи в Павлограді Дніпропетровської області зараз 30 липня прогриміли під час повітряної тривоги. Небезпека пов'язана з ударними безпілотниками.
Про це повідомляє видання "Суспільне. Дніпро" у Telegram.
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За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Павлограді.
Наразі повітряна тривога в Україні пов'язана з загрозою атаки "шахедів".
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