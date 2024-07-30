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Мощные взрывы раздаются в Днепропетровской области — по какому городу целит враг

30 июля 2024 23:56
обновлено: 00:11
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Павлограде вечером 30 июля - подробности российского обстрела
Сильные взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: twitter.com/ukraine_map
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области 30 июля прогремели во время воздушной тревоги. Опасность связана с ударными беспилотниками.

Об этом сообщает издание "Общественное. Днепр" в Telegram.

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По данным СМИ, взрывы прогремели в Павлограде.

Взрывы в Павлограде 30 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное Днепр"

В настоящее время воздушная тревога в Украине связана с угрозой атаки "шахедов".

Обстрел ракетами Киева вечером 30 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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