Взрывы в Павлограде вечером 30 июля - подробности российского обстрела

Сильные взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: twitter.com/ukraine_map

Взрывы в Павлограде Днепропетровской области 30 июля прогремели во время воздушной тревоги. Опасность связана с ударными беспилотниками.

Об этом сообщает издание "Общественное. Днепр" в Telegram.

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По данным СМИ, взрывы прогремели в Павлограде.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Общественное Днепр"

В настоящее время воздушная тревога в Украине связана с угрозой атаки "шахедов".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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