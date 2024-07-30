Взрывы в Павлограде вечером 30 июля - подробности российского обстрела

Мощные взрывы раздаются в Днепропетровской области — по какому городу целит враг
30 июля 2024 23:56
обновлено: 00:11
Сильные взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: twitter.com/ukraine_map
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области 30 июля прогремели во время воздушной тревоги. Опасность связана с ударными беспилотниками.
Об этом сообщает издание "Общественное. Днепр" в Telegram.
Читайте также:
Взрывы в Днепропетровской области 30 июля
По данным СМИ, взрывы прогремели в Павлограде.
В настоящее время воздушная тревога в Украине связана с угрозой атаки "шахедов".
Новость дополняется...
взрыв беспилотники Днепр Днепропетровская область обстрелы оккупанты воздушная тревога опасность война в Украине війна атака
Читайте Новини.LIVE!