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У Дніпропетровській області пролунали вибухи — є загиблі та поранені

1 серпня 2024 14:51
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Нікополі 1 серпня — чи є постраждалі
Наслідки ворожого удару по Нікополю. Фото: Національна поліція
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Армія Росії у четвер, 1 серпня, атакувала артилерією та дронами Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок серії вибухів серед цивільного населення є загиблі та поранені. 

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України

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Вибухи в Нікополі 1 серпня

Осколкові поранення отримали двоє мешканок міста, які перебували на вулиці. 72-річна жінка загинула на місці, її 40-річну доньку доставили до лікарні. Травми виявились не сумісні з життям, вона померла. 

вибухи в нікополі
Поліцейські фіксують наслідки обстрілу. Джерело: Національна поліція

Також під час обстрілу біля зупинки громадського транспорту поранення отримав 46-річний водій автобуса. Йому надано необхідну медичну допомогу. 

Є руйнування цивільної інфраструктури: багатоквартирних будинків, приватних осель, навчальних закладів, пожежної частини.

нікополь вибух 1 серпня
Наслідки ударів по Нікополю. Джерело: Національна поліція

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Дніпропетровську область в ніч проти 31 липня, у спробі поцілити ударним безпілотником по Павлограду.

Серія гучних вибухів також пролунала й у Запоріжжі: попередньо по місту могли вдарити балістичною ракетою. 

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