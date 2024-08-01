Вибухи в Нікополі 1 серпня — чи є постраждалі

У Дніпропетровській області пролунали вибухи — є загиблі та поранені
Армія Росії у четвер, 1 серпня, атакувала артилерією та дронами Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок серії вибухів серед цивільного населення є загиблі та поранені.
Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Вибухи в Нікополі 1 серпня
Осколкові поранення отримали двоє мешканок міста, які перебували на вулиці. 72-річна жінка загинула на місці, її 40-річну доньку доставили до лікарні. Травми виявились не сумісні з життям, вона померла.
Також під час обстрілу біля зупинки громадського транспорту поранення отримав 46-річний водій автобуса. Йому надано необхідну медичну допомогу.
Є руйнування цивільної інфраструктури: багатоквартирних будинків, приватних осель, навчальних закладів, пожежної частини.
Нагадаємо, що російські загарбники атакували Дніпропетровську область в ніч проти 31 липня, у спробі поцілити ударним безпілотником по Павлограду.
Серія гучних вибухів також пролунала й у Запоріжжі: попередньо по місту могли вдарити балістичною ракетою.
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