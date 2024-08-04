Атака окупантів 4 серпня — скільки ракет та дронів вдалося збити

Нічна атака окупантів — скільки ворожих цілей збили сили ППО
4 серпня 2024 08:10
Сили ППО збивають ворожі цілі. Фото: Генштаб ЗСУ
Російські окупанти у ніч на 4 серпня знову атакували Україну. Вони використовували ракети та безпілотники.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук у Telegram.
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Загарбники завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 — по Полтавській. Також окупанти застосували п'ять ударних безпілотників типу Shahed.
Сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили п’ять БпЛА Shahed-131/136 у таких областях:
- Херсонській;
- Дніпропетровській;
- Кіровоградській;
- Запорізькій.
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