Вибухи в Миргороді зараз 3 серпня — атака крилатою ракетою

Дим здіймається в небі після вибухів. Фото: росЗМІ

Вибухи в Миргороді Полтавської області зараз 3 серпня пролунали близько 23:20. Перед цим військові попереджали про місцевих мешканців пройти в укриття, оскільки в області підвищена ракетна небезпека.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Полтава" в Telegram.

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За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Миргородському районі Полтавської області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Полтава"

Водночас Повітряні сили незадовго до того попереджали про дві крилаті ракети, що летіли в бік Миргорода.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога досі оголошена в низці областей.