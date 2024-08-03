Вибухи в Миргороді зараз 3 серпня — атака крилатою ракетою

Полтавську область сколихнули вибухи — куди била крилата ракета
3 серпня 2024 23:28
оновлено: 23:59
Дим здіймається в небі після вибухів. Фото: росЗМІ
Вибухи в Миргороді Полтавської області зараз 3 серпня пролунали близько 23:20. Перед цим військові попереджали про місцевих мешканців пройти в укриття, оскільки в області підвищена ракетна небезпека.
Про це повідомляє видання "Суспільне. Полтава" в Telegram.
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За даними ЗМІ, вибухи пролунали в Миргородському районі Полтавської області.
Водночас Повітряні сили незадовго до того попереджали про дві крилаті ракети, що летіли в бік Миргорода.
Наразі повітряна тривога досі оголошена в низці областей.
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