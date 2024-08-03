Повітряна тривога зараз 3 серпня — куди летить крилата ракета

ПС попередили про крилаті ракети — якими областями шириться повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз, 3 серпня, охопила Київську, Чернігівську, Черкаську та інші області. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про крилату ракету, що летить через Сумську область.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога ввечері 3 серпня
Українські захисники попередили про крилату ракету, що летіла в Сумській області в напрямку Прилук. Згодом ще одну ракету виявили на півдні тієї ж області в бік Полтавської, а саме — до Миргорода, куди перша ракета теж змінила курс.
Також в Харківській області оголосили загрозу ударних безпілотників, які виявили на межі з Полтавською.
Наразі повітряна тривога зберігається в таких областях:
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