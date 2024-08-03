Повітряна тривога зараз 3 серпня — куди летить крилата ракета

Крилата ракета в повітрі. Фото: РНБО

Повітряна тривога в Україні зараз, 3 серпня, охопила Київську, Чернігівську, Черкаську та інші області. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про крилату ракету, що летить через Сумську область.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Українські захисники попередили про крилату ракету, що летіла в Сумській області в напрямку Прилук. Згодом ще одну ракету виявили на півдні тієї ж області в бік Полтавської, а саме — до Миргорода, куди перша ракета теж змінила курс.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також в Харківській області оголосили загрозу ударних безпілотників, які виявили на межі з Полтавською.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога зберігається в таких областях:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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