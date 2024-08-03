Воздушная тревога сейчас 3 августа — куда летит крылатая ракета

ВС предупредили о крылатых ракетах — по каким областям распространяется воздушная тревога
Воздушная тревога в Украине 3 августа охватила Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и другие области. Жителей "красных" регионов предупреждают о летящей через Сумскую область крылатой ракете.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога вечером 3 августа
Украинские защитники предупредили о летевшей в направлении Прилук в Сумской области крылатой ракете. Впоследствии еще одну ракету обнаружили на юге той же области в сторону Полтавской, а именно в Миргород, куда первая ракета тоже изменила курс.
Также в Харьковской области объявили угрозу ударных беспилотников, обнаружившихся на границе с Полтавской.
В настоящее время воздушная тревога сохраняется в следующих областях:
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