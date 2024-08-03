Воздушная тревога сейчас 3 августа — куда летит крылатая ракета

Крылатая ракета в воздухе. Фото: СНБО

Воздушная тревога в Украине 3 августа охватила Киевскую, Черниговскую, Черкасскую и другие области. Жителей "красных" регионов предупреждают о летящей через Сумскую область крылатой ракете.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Украинские защитники предупредили о летевшей в направлении Прилук в Сумской области крылатой ракете. Впоследствии еще одну ракету обнаружили на юге той же области в сторону Полтавской, а именно в Миргород, куда первая ракета тоже изменила курс.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также в Харьковской области объявили угрозу ударных беспилотников, обнаружившихся на границе с Полтавской.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога сохраняется в следующих областях:

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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