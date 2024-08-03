Взрывы в Орле - оккупанты заявили об атаке дронов

Многоэтажка, куда попал дрон. Фото: росСМИ

В российском Орле ночью раздались взрывы. Сообщается, что в жилую многоэтажку попал дрон-камикадзе, в результате чего среди гражданских есть пострадавшие.

Об этом информируют росСМИ.

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По информации от местных жителей, вероятно, сбитый дрон попал в жилой дом на улице Яблоневой в селе Жилино, которое фактически граничит с городом.

Как заявил губернатор Орловской области, Андрей Кличков, регион якобы атаковали 17 дронов, которые "были сбиты". Он добавил, что в результате взрыва в Болховском микрорайоне города, куда попали два дрона, пострадал один человек.

"Один человек обратился в больницу, на месте происшествия продолжаются оперативные мероприятия. Компания-застройщик возьмет на себя работы по восстановлению здания", — пишет чиновник.