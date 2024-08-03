Вибухи в Орлі — окупанти заявили про атаку дронів

Багатоповерхівка, куди влучив дрон. Фото: росЗМІ

В російському Орлі вночі пролунали вибухи. Повідомляють, що в житлову багатоповерхівку влучив дрон-камікадзе, внаслідок чого серед цивільних є постраждалі.

Про це інформують росЗМІ.

Читайте також:

В Орлі пролунали вибухи

За інформацією від місцевих мешканців, ймовірно, збитий дрон влучив у житловий будинок на вулиці Яблуневій у селі Жиліне, яке фактично межує з містом.

Як заявив губернатор Орловської області, Андрій Кличков, регіон нібито атакували 17 дронів, які "було збито". Він додав, що внаслідок вибуху в Болховському мікрорайоні міста, куди влучили два дрони, постраждала одна людина.

"Одна людина звернулася до лікарні, на місці події продовжуються оперативні заходи. Компанія-забудовник візьме на себе роботи з відновлення будівлі", — пише урядовець.