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В Орлі збитий дрон влучив у багатоповерхівку — з'явилися нові відео

3 серпня 2024 14:07
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Орлі — окупанти заявили про атаку дронів
Багатоповерхівка, куди влучив дрон. Фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

В російському Орлі вночі пролунали вибухи. Повідомляють, що в житлову багатоповерхівку влучив дрон-камікадзе, внаслідок чого серед цивільних є  постраждалі. 

Про це інформують росЗМІ. 

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За інформацією від місцевих мешканців, ймовірно, збитий дрон влучив у житловий будинок на вулиці Яблуневій у селі Жиліне, яке фактично межує з містом.

Як заявив губернатор Орловської області, Андрій Кличков, регіон нібито атакували 17 дронів, які "було збито". Він додав, що внаслідок вибуху в Болховському мікрорайоні міста, куди влучили два дрони, постраждала одна людина. 

"Одна людина звернулася до лікарні, на місці події продовжуються оперативні заходи. Компанія-забудовник візьме на себе роботи з відновлення будівлі", — пише урядовець. 

вибухи в орлі
Скриншот допису Кличкова

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