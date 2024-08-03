Вибухи в Орлі — окупанти заявили про атаку дронів

В Орлі збитий дрон влучив у багатоповерхівку — з'явилися нові відео
В російському Орлі вночі пролунали вибухи. Повідомляють, що в житлову багатоповерхівку влучив дрон-камікадзе, внаслідок чого серед цивільних є постраждалі.
Про це інформують росЗМІ.
В Орлі пролунали вибухи
За інформацією від місцевих мешканців, ймовірно, збитий дрон влучив у житловий будинок на вулиці Яблуневій у селі Жиліне, яке фактично межує з містом.
Як заявив губернатор Орловської області, Андрій Кличков, регіон нібито атакували 17 дронів, які "було збито". Він додав, що внаслідок вибуху в Болховському мікрорайоні міста, куди влучили два дрони, постраждала одна людина.
"Одна людина звернулася до лікарні, на місці події продовжуються оперативні заходи. Компанія-забудовник візьме на себе роботи з відновлення будівлі", — пише урядовець.
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