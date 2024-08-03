Взрывы в Миргороде сейчас 3 августа — атака крылатой ракетой

Дым вздымается в небо после взрывов. Фото: росСМИ

Взрывы в Миргороде Полтавской области сейчас 3 августа прогремели около 23:20. Перед этим военные предупреждали местных жителей пройти в укрытие, поскольку в области повышенная ракетная опасность.

Об этом сообщает издание "Суспільне. Полтава" в Telegram.

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По данным СМИ, взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Суспільне. Полтава"

В то же время Воздушные силы незадолго до того предупреждали о двух крылатых ракетах, летевших в сторону Миргорода.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога до сих пор объявлена в ряде областей.