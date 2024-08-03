Взрывы в Миргороде сейчас 3 августа — атака крылатой ракетой

Полтавскую область всколыхнули взрывы — куда била крылатая ракета
3 августа 2024 23:28
обновлено: 23:59
Дым вздымается в небо после взрывов. Фото: росСМИ
Взрывы в Миргороде Полтавской области сейчас 3 августа прогремели около 23:20. Перед этим военные предупреждали местных жителей пройти в укрытие, поскольку в области повышенная ракетная опасность.
Об этом сообщает издание "Суспільне. Полтава" в Telegram.
Читайте также:
Взрывы в Полтавской области вечером 3 августа
По данным СМИ, взрывы прогремели в Миргородском районе Полтавской области.
В то же время Воздушные силы незадолго до того предупреждали о двух крылатых ракетах, летевших в сторону Миргорода.
В настоящее время воздушная тревога до сих пор объявлена в ряде областей.
Читайте Новини.LIVE!