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Повторна повітряна тривога — яким областям загрожує небезпека цього разу

4 серпня 2024 00:06
оновлено: 00:33
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня — які області накрила небезпека
Запуск ракети ППО в повітря. Фото: УП
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня охопила низку східних та південних областей, зокрема Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та інші. Оголошено загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 4 серпня

За даними українських військових, БпЛА у Дніпропетровській області летять до Павлограда з півночі, у Херсонській — до Миколаєва.

Атака ударних БпЛА в ніч проти 4 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином на півдні оголошено повітряну тривогу, а саме в таких областях:

  • Херсонській,
  • Дніпропетровській,
  • Харківській,
  • Миколаївській.
Карта повітряної тривоги вночі 4 серпня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:32. Повітряні сили попередили про безпілотники в Запорізькій області, а також про "шахеди", які прямують в бік Кіровоградської.

Повітряна тривога в Україні в ніч проти 4 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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