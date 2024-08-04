Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня — які області накрила небезпека

Запуск ракети ППО в повітря. Фото: УП

Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня охопила низку східних та південних областей, зокрема Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та інші. Оголошено загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога вночі 4 серпня

За даними українських військових, БпЛА у Дніпропетровській області летять до Павлограда з півночі, у Херсонській — до Миколаєва.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином на півдні оголошено повітряну тривогу, а саме в таких областях:

Херсонській,

Дніпропетровській,

Харківській,

Миколаївській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:32. Повітряні сили попередили про безпілотники в Запорізькій області, а також про "шахеди", які прямують в бік Кіровоградської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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