Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня — які області накрила небезпека

Повторна повітряна тривога — яким областям загрожує небезпека цього разу
4 серпня 2024 00:06
оновлено: 00:33
Запуск ракети ППО в повітря. Фото: УП
Повітряна тривога в Україні зараз 4 серпня охопила низку східних та південних областей, зокрема Дніпропетровську, Миколаївську, Херсонську та інші. Оголошено загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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За даними українських військових, БпЛА у Дніпропетровській області летять до Павлограда з півночі, у Херсонській — до Миколаєва.
Таким чином на півдні оголошено повітряну тривогу, а саме в таких областях:
- Херсонській,
- Дніпропетровській,
- Харківській,
- Миколаївській.
Оновлено 00:32. Повітряні сили попередили про безпілотники в Запорізькій області, а також про "шахеди", які прямують в бік Кіровоградської.
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