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Повторная воздушная тревога — каким областям угрожает опасность на этот раз

4 августа 2024 00:06
обновлено: 00:13
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине сейчас 4 августа – какие области накрыла опасность
Запуск ракеты ПВО в воздух. Фото: УП
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 августа охватила ряд восточных и южных областей, в частности, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и другие. Объявлена угроза ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских военных, БПЛА в Днепропетровской области летят в Павлоград с севера, в Херсонской — в Николаев.

Атака ударных БпЛА в ночь на 4 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, на юге объявлена воздушная тревога, а именно в таких областях:

  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Николаевской.
Карта воздушной тревоги ночью 4 августа
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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