Воздушная тревога в Украине сейчас 4 августа – какие области накрыла опасность

Повторная воздушная тревога — каким областям угрожает опасность на этот раз
4 августа 2024 00:06
обновлено: 00:13
Запуск ракеты ПВО в воздух. Фото: УП
Воздушная тревога в Украине сейчас 4 августа охватила ряд восточных и южных областей, в частности, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и другие. Объявлена угроза ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Читайте также:
Воздушная тревога ночью 4 августа
По данным украинских военных, БПЛА в Днепропетровской области летят в Павлоград с севера, в Херсонской — в Николаев.
Таким образом, на юге объявлена воздушная тревога, а именно в таких областях:
- Херсонской,
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Николаевской.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!