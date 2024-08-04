Воздушная тревога в Украине сейчас 4 августа – какие области накрыла опасность

Запуск ракеты ПВО в воздух. Фото: УП

Воздушная тревога в Украине сейчас 4 августа охватила ряд восточных и южных областей, в частности, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и другие. Объявлена угроза ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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По данным украинских военных, БПЛА в Днепропетровской области летят в Павлоград с севера, в Херсонской — в Николаев.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, на юге объявлена воздушная тревога, а именно в таких областях:

Херсонской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Николаевской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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