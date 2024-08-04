Атака оккупантов 4 августа — сколько ракет и дронов удалось сбить

Ночная атака оккупантов — сколько вражеских целей сбили силы ПВО
4 августа 2024 08:10
Силы ПВО сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ
Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 4 августа, снова атаковали Украину. Они использовали ракеты и беспилотники.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.
Читайте также:
Работа ПВО по вражеским целям
Захватчики нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 — по Полтавской. Также оккупанты применили пять ударных беспилотников типа Shahed.
Силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили пять БпЛА Shahed-131/136 в таких областях:
- Херсонской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Запорожской.
Читайте Новини.LIVE!