Атака оккупантов 4 августа — сколько ракет и дронов удалось сбить

Силы ПВО сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 4 августа, снова атаковали Украину. Они использовали ракеты и беспилотники.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.

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Захватчики нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 — по Полтавской. Также оккупанты применили пять ударных беспилотников типа Shahed.

Силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили пять БпЛА Shahed-131/136 в таких областях:

Херсонской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Запорожской.