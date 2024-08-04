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Ночная атака оккупантов — сколько вражеских целей сбили силы ПВО

4 августа 2024 08:10
Виктория Козырь - редактор
Атака оккупантов 4 августа — сколько ракет и дронов удалось сбить
Силы ПВО сбивают вражеские цели. Фото: Генштаб ВСУ
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 4 августа, снова атаковали Украину. Они использовали ракеты и беспилотники.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.

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Захватчики нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 — по Полтавской. Также оккупанты применили пять ударных беспилотников типа Shahed.

Силы и средства мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил сбили пять БпЛА Shahed-131/136 в таких областях:

  • Херсонской;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской;
  • Запорожской.
Обстрел Украины 4 августа
Количество сбитых беспилотников. Фото: t.me/ComAFUA

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