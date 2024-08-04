В День Воздушных Сил Сырский обратился к воинам

Сырский поздравил военных Воздушных Сил с профессиональным праздником
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил военных Воздушных Сил с профессиональным праздником. Он отметил, что бойцы стали настоящими народными героями.
Об этом Александр Сырский написал в Telegram в воскресенье, 4 августа.
Поздравление Сырского с Днем Воздушных Сил
По словам Сырского, в начале полномасштабного вторжения оккупанты были уверены, что первыми ракетными ударами они полностью уничтожили украинские Воздушные Силы. Однако защитники неба дали захватчикам мощное сражение.
Главнокомандующий ВСУ отметил, что воины ПВО с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии эффективно отражали ракетные атаки. Своими самоотверженными профессиональными действиями они сорвали планы агрессора.
"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины реформируются и совершенствуются прямо в горниле войны. Наши воины проходят стажировку и обмен опытом у лучших специалистов вооруженных сил стран НАТО. Украинские воины поражают наших союзников и партнеров своим опытом и скоростью, с которой они осваивают новейшие образцы западной военной техники", — подчеркнул Сырский.
По его словам, руководство государства, Минобороны и командование ВСУ прилагают немало сверхусилий для того, чтобы Воздушные Силы модернизировались и получали новые образцы вооружения и военной техники.
Сырский поблагодарил ветеранов Воздушных Сил, которые в первые часы полномасштабного вторжения вернулись в ряды ВСУ и встали на защиту.
"Склоняю голову в скорби по каждому украинскому защитнику и защитнице, которые навсегда остались в украинском небе... Вечная память и вечная слава Героям украинского неба!" — подчеркнул он.
Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого воина и работника Воздушных Сил за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу и труд, приближающий победу Украины.
Особую благодарность он выразил тем, кто без устали, ежедневно готовит для российских оккупантов новые сюрпризы — утилизируя российские самолеты и ракеты.
Читайте Новини.LIVE!