В День Воздушных Сил Сырский обратился к воинам

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский поздравил военных Воздушных Сил с профессиональным праздником. Он отметил, что бойцы стали настоящими народными героями.

Об этом Александр Сырский написал в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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По словам Сырского, в начале полномасштабного вторжения оккупанты были уверены, что первыми ракетными ударами они полностью уничтожили украинские Воздушные Силы. Однако защитники неба дали захватчикам мощное сражение.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что воины ПВО с первого дня полномасштабной вооруженной агрессии эффективно отражали ракетные атаки. Своими самоотверженными профессиональными действиями они сорвали планы агрессора.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины реформируются и совершенствуются прямо в горниле войны. Наши воины проходят стажировку и обмен опытом у лучших специалистов вооруженных сил стран НАТО. Украинские воины поражают наших союзников и партнеров своим опытом и скоростью, с которой они осваивают новейшие образцы западной военной техники", — подчеркнул Сырский.

По его словам, руководство государства, Минобороны и командование ВСУ прилагают немало сверхусилий для того, чтобы Воздушные Силы модернизировались и получали новые образцы вооружения и военной техники.

Сырский поблагодарил ветеранов Воздушных Сил, которые в первые часы полномасштабного вторжения вернулись в ряды ВСУ и встали на защиту.

"Склоняю голову в скорби по каждому украинскому защитнику и защитнице, которые навсегда остались в украинском небе... Вечная память и вечная слава Героям украинского неба!" — подчеркнул он.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил каждого воина и работника Воздушных Сил за храбрость, стойкость, жертвенность во имя украинского народа и за ежедневную неутомимую борьбу и труд, приближающий победу Украины.

Особую благодарность он выразил тем, кто без устали, ежедневно готовит для российских оккупантов новые сюрпризы — утилизируя российские самолеты и ракеты.

Пост Сырского. Фото: скриншот