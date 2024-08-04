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День Повітряних Сил України — Олещук відзвітував про успіхи захисників неба

4 серпня 2024 08:46
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
День Повітряних Сил України — які успіхи захисників неба з початку повномасштабного вторгення
Пілот Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні 4 серпня відзначають День Повітряних Сил. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів захисники неба знищили понад 8 000 цілей ворога.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Микола Олещук у Telegram.

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Олещук пригадав, як рік тому звертався до командувачів повітряних сил країн-НАТО з гаслом: "Перемога на землі — кується в небі". Тоді він закликав колег створити міцну авіаційну коаліцію, закрити небо над Україною та посилити ППО. Про це говорили з партнерами ще напередодні повномасштабного вторгнення, адже усі розуміли, наскільки важливо тримати небо чистим. Олещук зазначив, що було здійснено чимало підготовчих заходів, щоб витримати удар і дати гідну відсіч повітряному нападу ворога.

"Битва за небо триває. Цілодобово ворог атакує нас бомбами та ракетами, проводить повітряну розвідку, щоночі б’є ударними безпілотниками. Повітряні Сили, пліч-о-пліч з протиповітряною обороною усіх Сил оборони України, відбивають удари. Наскільки це можливо, знищують засоби повітряного нападу противника, б’ють ворога з повітря, тримають оборону на землі", — наголосив він.

За два з половиною роки Повітряні Сили знищили понад 8 000 повітряних цілей російських окупантів: сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Пілоти здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість — на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

Олещук зазначив, що усе це стало можливим і завдяки потужній підтримці західних партнерів.

"Якісно та уміло застосовуючи сучасне західне озброєння, воїни Повітряних Сил проявили неабияку мужність, героїзм, професіоналізм та винахідливість. У період широкомасштабного вторгнення за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 4475 військовослужбовців Повітряних Сил відзначені державними нагородами, 47 з них стали Героями України, 25, на жаль, посмертно", — зазначив Олещук.

Він привітав всіх військовослужбовців та ветеранів Повітряних Сил із 20-ю річницею, а також подякував усім, хто докладає максимум зусиль для перемоги України.

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Допис Олещука. Фото: скриншот

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