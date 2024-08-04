День Воздушных Сил Украины — какие успехи защитников неба с начала полномасштабного вторжения

Пилот Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот с видео

В Украине 4 августа отмечают День Воздушных Сил. С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов защитники неба уничтожили более 8 000 целей врага.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николай Олещук в Telegram.

Читайте также:

День Воздушных Сил Украины

Олещук вспомнил, как год назад обращался к командующим воздушных сил стран-НАТО с лозунгом: "Победа на земле — куется в небе". Тогда он призвал коллег создать крепкую авиационную коалицию, закрыть небо над Украиной и усилить ПВО. Об этом говорили с партнерами еще накануне полномасштабного вторжения, ведь все понимали, насколько важно держать небо чистым. Олещук отметил, что было осуществлено немало подготовительных мероприятий, чтобы выдержать удар и дать достойный отпор воздушному нападению врага.

"Битва за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле", — подчеркнул он.

За два с половиной года Воздушные Силы уничтожили более 8 000 воздушных целей российских оккупантов: сотни самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Пилоты совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство — на боевое применение авиационных средств поражения.

Олещук отметил, что все это стало возможным благодаря мощной поддержке западных партнеров.

"Качественно и умело применяя современное западное вооружение, воины Воздушных Сил проявили незаурядное мужество, героизм, профессионализм и изобретательность. В период широкомасштабного вторжения за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, 4475 военнослужащих Воздушных Сил отмечены государственными наградами, 47 из них стали Героями Украины, 25, к сожалению, посмертно", — отметил Олещук.

Он поздравил всех военнослужащих и ветеранов Воздушных Сил с 20-летием, а также поблагодарил всех, кто прилагает максимум усилий для победы Украины.