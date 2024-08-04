Потери оккупантов на войне против Украины по состоянию на 4 августа

Более тысячи оккупантов и 59 артсистем за сутки — в Генштабе обновили потери России
4 августа 2024 08:22
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
В течение суток украинские военные ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Они также уничтожили большое количество вражеской техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 4 августа.
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Общие боевые потери захватчиков с начала полномасштабного вторжения по 4 августа ориентировочно составляют:
- личного состава — около 582 910 (+1 150) человек;
- танков — 8 411 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 16 255 (+17) единиц;
- артиллерийских систем — 16 276 (+59) единицы;
- РСЗО — 1 138 (+3) единицы;
- средств ПВО — 911 (+3) единиц;
- самолетов — 363 (+0) единицы;
- вертолетов — 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 103 (+41) единицы;
- крылатых ракет — 2 412 (+2) единиц;
- кораблей — 28 (+0) единиц;
- подводных лодок — 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн — 22 006 (+80) единиц;
- специальной техники — 2 734 (+11) единицы.
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