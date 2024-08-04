Потери оккупантов на войне против Украины по состоянию на 4 августа

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

В течение суток украинские военные ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Они также уничтожили большое количество вражеской техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в воскресенье, 4 августа.

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Общие боевые потери захватчиков с начала полномасштабного вторжения по 4 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 582 910 (+1 150) человек;

танков — 8 411 (+5) единиц;

боевых бронированных машин — 16 255 (+17) единиц;

артиллерийских систем — 16 276 (+59) единицы;

РСЗО — 1 138 (+3) единицы;

средств ПВО — 911 (+3) единиц;

самолетов — 363 (+0) единицы;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 103 (+41) единицы;

крылатых ракет — 2 412 (+2) единиц;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 22 006 (+80) единиц;

специальной техники — 2 734 (+11) единицы.