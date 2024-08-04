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Понад тисяча окупантів та 59 артсистем за добу — у Генштабі оновили втрати Росії

4 серпня 2024 08:22
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Втрати окупантів на війні проти України станом на 4 серпня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Протягом доби українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Вони також знищили велику кількість ворожої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 4 серпня.

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Загальні бойові втрати загарбників з початку повномасштабного вторгнення по 4 серпня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 582 910 (+1 150) осіб;
  • танків — 8 411 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 255 (+17) одиниць;
  • артилерійських систем — 16 276 (+59) одиниці;
  • РСЗВ — 1 138 (+3) одиниці;
  • засобів ППО — 911 (+3) одиниць;
  • літаків — 363 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 103 (+41) одиниці;
  • крилатих ракет — 2 412 (+2) одиниць;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 006 (+80) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 734 (+11) одиниці.
Втрати російських окупантів на війні станом на 4 серпня
Втрати російських окупантів станом на 4 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

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