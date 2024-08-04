Втрати окупантів на війні проти України станом на 4 серпня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Протягом доби українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Вони також знищили велику кількість ворожої техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 4 серпня.

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Загальні бойові втрати загарбників з початку повномасштабного вторгнення по 4 серпня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 582 910 (+1 150) осіб;

танків — 8 411 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 255 (+17) одиниць;

артилерійських систем — 16 276 (+59) одиниці;

РСЗВ — 1 138 (+3) одиниці;

засобів ППО — 911 (+3) одиниць;

літаків — 363 (+0) одиниці;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 103 (+41) одиниці;

крилатих ракет — 2 412 (+2) одиниць;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22 006 (+80) одиниць;

спеціальної техніки — 2 734 (+11) одиниці.