Втрати окупантів на війні проти України станом на 4 серпня

Понад тисяча окупантів та 59 артсистем за добу — у Генштабі оновили втрати Росії
4 серпня 2024 08:22
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
Протягом доби українські військові ліквідували понад тисячу російських окупантів. Вони також знищили велику кількість ворожої техніки.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у неділю, 4 серпня.
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Загальні бойові втрати загарбників з початку повномасштабного вторгнення по 4 серпня орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 582 910 (+1 150) осіб;
- танків — 8 411 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин — 16 255 (+17) одиниць;
- артилерійських систем — 16 276 (+59) одиниці;
- РСЗВ — 1 138 (+3) одиниці;
- засобів ППО — 911 (+3) одиниць;
- літаків — 363 (+0) одиниці;
- гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 103 (+41) одиниці;
- крилатих ракет — 2 412 (+2) одиниць;
- кораблів — 28 (+0) одиниць;
- підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 22 006 (+80) одиниць;
- спеціальної техніки — 2 734 (+11) одиниці.
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