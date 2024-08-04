У День Повітряних Сил Сирський звернувся до воїнів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав військових Повітряних Сил з професійним святом. Він наголосив, що бійці стали справжніми народними героями.

Про це Олександр Сирський написав у Telegram у неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Привітання Сирського з Днем Повітряних Сил

За слова Сирського, на початку повномасштабного вторгнення окупанти були впевнені, що першими ракетними ударами вони повністю знищили українські Повітряні Сили. Однак захисники неба дали загарбникам могутній бій.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що воїни ППО з першого дня повномасштабної збройної агресії ефективно відбивали ракетні атаки. Своїми самовідданими професійними діями вони зірвали плани агресора.

"Повітряні сили Збройних Сил України реформуються і вдосконалюються просто у горнилі війни. Наші воїни проходять стажування і обмін досвідом у кращих спеціалістів збройних сил країн НАТО. Українські воїни вражають наших союзників і партнерів своїм досвідом і швидкістю, з якою вони освоюють новітні зразки західної військової техніки", — наголосив Сирський.

За його словами, керівництво держави, Міноборони та командування ЗСУ докладають чимало надзусиль задля того, щоб Повітряні Сили модернізувалися і отримували нові зразки озброєння та військової техніки.

Сирський подякував ветеранам Повітряних Сил, які у перші години повномасштабного вторгнення повернулися до лав ЗСУ та стали на захист.

"Схиляю голову у скорботі за кожним українським захисником і захисницею, які назавжди залишилися в українському небі... Вічна пам’ять і вічна слава Героям українського неба!" — наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ подякував кожному воїну і працівнику Повітряних Сил за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу і за щоденну невтомну боротьбу й працю, яка наближає перемогу України.

Особливу подяку він висловив тим, хто невтомно, щоденно готує для російських окупантів нові сюрпризи — утилізовуючи російські літаки та ракети.

Допис Сирського. Фото: скриншот